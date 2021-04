Nuova riunione del Dipartimento regionale imprese e mondi produttivi di Fratelli d’Italia

Imperia. Si è svolta oggi, 19 aprile 2021, in conference-Call, la quarta riunione del Dipartimento regionale imprese e mondi produttivi di Fratelli d’Italia. All’incontro erano presenti il Presidente Enrico Malvasi ed i delegati provinciali: Luca Lombardi (Imperia), Roberto Crosetto (Savona) e Cristian Pietrini (La Spezia). Importanti gli argomenti trattati e l’approfondimento delle attività svolte.

I componenti hanno illustrato la drammatica situazione delle rispettive economie zonali e le aspettative per il piano di riaperture governative, soprattutto riguardante i settori Turistico-Alberghiero, Commerciale e Ristorazione, asse portante dell’economia della nostra regione particolarmente compromessi dalla pandemia in atto.

Si sono analizzate e definite le ulteriori azioni di sviluppo dell’attività di informativa e supporto dei bandi e finanziamenti agevolati, messa in atto dal dipartimento per le aziende del territorio. Lo strumento prevede un puntuale elenco dei bandi attivi sul territorio con sintesi delle caratteristiche e modalità: bandi regionali, comunitari e di enti specifici. Le aziende interessate potranno così avere un quadro chiaro e preciso di quanto viene proposto a livello europeo e regionale per poter quindi attivarsi in autonomia per parteciparvi.

Si è parlato della situazione in cui si trova attualmente l’ippodromo di Albenga, fermo da oltre un anno e senza prospettiva di riapertura, dove mediante l’interessamento del delegato Roberto Crosetto le attività economiche specifiche e dell’indotto verranno ascoltate e prese in considerazione. In provincia di La Spezia il delegato Cristian Pietrini sta seguendo in modo particolare le attività cooperative locali ed i rispettivi consorzi per supportarli al meglio in questo periodo.

La provincia di Imperia il delegato Luca Lombardi ha riferito in merito ai problemi specifici del turismo commercio e ristorazione dovuti al recente inasprimento delle misure anti-covid subiti dalla zona. L’incontro si è chiuso definiti programmi ed impegni per il prossimo mese, considerato fondamentale per la ripresa delle economie locali e che vedrà il Dipartimento maggiormente presente e vicino alle aziende potendo probabilmente beneficiare di una maggio re mobilità