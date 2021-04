Sanremo. Nel mese di maggio, in tutto il mondo, si celebra il piede e la prevenzione delle malattie ad esso correlate.

«La prevenzione è certamente parte essenziale e importante per diminuire i problemi del nostro corpo. Prevenire significa limitare l’insorgenza e l’aggravarsi di patologie», ci spiega il podologo podoiatra dottoressa Marika Manera, che, per il mese di maggio, ha fissato tre consulti gratuiti su prenotazione a Sanremo e Bordighera.

A Sanremo, l’appuntamento è per il 4 e il 18 maggio, presso lo studio della Farmacia Colombo in via Galilei n° 415, con possibilità di prenotazione al numero 0184 530688, mentre a Bordighera l’appuntamento è per il 5 maggio presso il Centro Bordighera Salute in via Roma n°5, prenotando al numero 0184 261598.