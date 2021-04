Maggio dei libri, a Bordighera prende il via “Oggi disegno Io! I bambini incontrano il magico mondo di Nicoletta Costa”

Bordighera. In occasione del maggio dei libri il Mondadori Bookstore di Bordighera ha lanciato una splendida iniziativa denominata “Oggi disegno Io! I bambini incontrano il magico mondo di Nicoletta Costa”.

Tutti i bambini che amano i personaggi creati da Nicoletta Costa sono stati invitati a partecipare. Per farlo bisogna creare un disegno liberamente ispirato ad essi. Grazie alla condivisione della celebre artista sulla sua fanpage, l’iniziativa è diventata virale, ed ora estesa a tutti i bambini d’Italia. Si è anche creato un gemellaggio virtuale con un’altra città che come Bordighera è stata insignita del riconoscimento Città che legge: Bagheria in provincia di Palermo. In seguito a questo gemellaggio la libreria ha deciso di avvalersi della collaborazione straordinaria di Angela Russo, pedagogista e promotrice alla lettura, per diffondere l’evento nella meravigliosa terra di Sicilia.

E’ stato creato un evento online dove verranno esposti i disegni dedicati alla Nuvola Olga, Giulio Coniglio, l’albero Giovanni, che possono essere inviati all’indirizzo mail mondadoribordighera@libero.it. In un periodo così buio, ancora una volta l’amore per la lettura unisce e dona gioia e condivisione. Un ringraziamento speciale a Nicoletta Costa che ha dimostrato grande interesse per l’iniziativa e con generosità ha concesso l’uso di una sua immagine per la realizzazione della splendida locandina.