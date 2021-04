Luca Volpe: «Una iniziativa per contrastare la solitudine da pandemia dei più giovani»

Imperia. «Una per iniziativa contrastare la solitudine da pandemia dei più giovani», è l’annuncio dell’assessore ai Servizi socio-educativi del Comune di Imperia Luca Volpe, in collegamento streaming con i nostri studi.

«Questi lunghi mesi -sottolinea Volpe – sono stati particolarmente pesanti per i giovani in età adolescenziale che dovendo rinunciare alla didattica in presenza sono stati costretti a trascorrere lunghe ore da soli rinunciando alla socialità che è il sale della loro età e lievito per la crescita. Per questo motivo stiamo pensando, come Distretto sanitario, a una iniziativa che possa, in qualche modo, aiutare i più giovani a superare le conseguenze di questo periodo».

Luca Volpe parla anche delle iniziative messe in campo dal suo assessorato per contrastare la pandemia economica, come, per esempio il bonus affitti recentemente rinnovato.