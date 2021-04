Licenziamenti, Codacons: «A luglio ripartono anche in Liguria»

Genova. Dal prossimo luglio ripartiranno anche in Liguria i licenziamenti. Come noto il Decreto “Sostegni” (D.l. 22 marzo 2021 numero 41) ha prorogato il blocco dei licenziamenti per giustificato motivo al 30 giugno 2021, e solo per le aziende che ricorrono agli ammortizzatori sociali con causale Covid il decreto ha esteso lo stop al 31 ottobre 2021.

Cosa accadrà dopo tali date e cosa rischiano i lavoratori? A dare risposta ai tanti dubbi che il nuovo scenario apre scende in campo il Codacons, che ha organizzato per lunedì 26 aprile alle 16 un webinar dove i legali dell’associazione, assieme agli avvocati dello Studio Rienzi specializzati in diritto del lavoro, risponderanno ai quesiti di lavoratori, imprese e cittadini residenti in Liguria.

«Ci si attende infatti a partire da luglio un vero boom di situazioni al limite che determineranno, in capo al datore di lavoro e al lavoratore, diversi problemi che possono essere prevenuti, se analizzati, esaminati e risolti con congruo anticipo – spiega l’associazione – In tal senso il webinar fornirà tutte le risposte del caso, chiarendo ad esempio quali licenziamenti sono esclusi dal blocco, per quali imprese non vale il blocco e quali invece potranno licenziare, i motivi che giustificano i licenziamenti e le conseguenze pratiche per i lavoratori».

Per registrarsi al webinar è sufficiente seguire le indicazioni al link https://register.gotowebinar.com/register/6022294980121715472.