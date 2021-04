Le opere del ventimigliese Andrea Iorio in mostra all’ “All Shades of Art” a Monaco

Ventimiglia. Si inaugura oggi alle 14, nel vicino Principato di Monaco, la mostra d’arte collettiva “All Shades of Art”. In questa esposizione, che è ospitata dalla Galleria “L’Entrepôt” di Daniel Boeri, saranno presentate le opere di 29 artisti internazionali (Francia, Polonia, Russia, Indonesia, Olanda, Monaco e Italia) tra i quali anche il ventimigliese Andrea Iorio.

Durante l’inaugurazione si esibiranno in performances musicali gli artisti del “MIPAC” (Monaco International Performing Arts Center) e della “Golden Voice Monaco”.

Questo evento è organizzato da Art-Box.Store in collaborazione con L’Entrepôt di Daniel Boeri e con la International University of Monaco; verranno seguite tutte le norme per la lotta al contagio da Covid-19.