L’attore imperiese Antonio Carli viola il coprifuoco. Ai giovani dice: «Dovete uscire, usciamo tutti»

Imperia. L'attore imperiese Antonio Carli, ieri sera, dopo le 22, si è recato in calata Cuneo deserta insieme alla spalla Giovanni Cammalleri per registrare una clip del suo format #cogli1 pubblicato sulla sua pagina Facebook e trasmesso in diretta

«La Costituzione ci dà il diritto loro non ci devono consentire niente. Siamo noi che stiamo consentendo a loro di limitare le nostre Libertà costituzionali. E questo deve finire. E come finisce? Io non sono un rivoluzionario, finisce così, usciamo tutti, finisce in una in una pernacchia. Bisogna aprire i ristoranti, bisogna uscire, bisogna aprire i bar, bisogna aprire le discoteche. Verranno le forze di polizia, saremo gentili con loro. Diremo loro "Buonasera", loro stanno lavorando come noi si ci fanno la multa. Faremo ricorso. Le prefetture non riusciranno mai a rispondere a tutti», dice Carli.

«Loro stessi -aggiunge Antonio Carli - non ne possono più di di controllare la gente per bene perché sono persone, sono lavoratori che si guadagnano il pane e rischiano anche la vita e non ne possono più di dovere aggredire la gente. I giovani cosa stanno a fare casa, io mi domando. Dove sono questi ragazzi ai quali hanno messo paura. Ma dovete uscire uscire, usciamo tutti».