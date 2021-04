La Sanremese riprende la preparazione al Comunale, stagione finita per Diego Vita

Sanremo. Questo pomeriggio la Sanremese ha ripreso la preparazione al Comunale. Prima della seduta la squadra ha ricevuto la visita del direttore generale Pino Fava e dell’imprenditore Alessandro Masu che dal 1° luglio rileverà il club.

Il futuro presidente biancoazzurro ha incontrato lo staff tecnico e i calciatori e si è soffermato con loro negli spogliatoi per parlare del presente, dei progetti futuri e per incoraggiare il gruppo a dare il massimo nel finale di stagione per centrare e magari provare a vincere i play off che restano sempre nel mirino, anche dopo il pareggio di Tortona.

Brutte notizie sul fronte infortuni. Dopo la visita di controllo è emersa per Diego Vita la necessità di un intervento chirurgico al ginocchio per risolvere la tendinopatia che lo ha costretto ai box nell’ultima settimana. L’attaccante sarà operato a Rapallo. Per lui stagione finita: l’augurio è quello di rivederlo al più presto in campo. Anche Antonio Gerace continua ad avere problemi al ginocchio: il terzino dovrà effettuare giovedì un’altra visita per capire qualcosa di più e decidere sul da farsi. Di sicuro sarà indisponibile per i prossimi impegni.

La squadra ha lavorato col preparatore Giusti sia sul sintetico del Grammatica sia sul prato del Comunale. La seduta si è conclusa con una partitella a ranghi misti sotto gli occhi di mister Andreoletti e del suo staff. Per domani è prevista una doppia seduta. Poi allenamenti singoli fino a sabato mattina, quando si terrà la rifinitura in vista del derby di domenica col Sestri Levante.