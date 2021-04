La Sanremese riprende la preparazione al Comunale: sabato 24 aprile c’è il recupero col Derthona

Sanremo. Nel pomeriggio di ieri la Sanremese ha ripreso la preparazione al Comunale. All’orizzonte, in occasione della sosta del campionato, c’è il primo dei due recuperi col Derthona che si disputerà sabato 24 aprile alle 15 allo stadio Fausto Coppi di Tortona.

La squadra ha lavorato sul sintetico del Grammatica: dopo una fase di riscaldamento e di scarico agli ordini del preparatore atletico Giusti, i biancoazzurri hanno effettuato alcuni esercizi di reattività con e senza palla e poi, dopo una parte atletica sull’erba del Comunale, divisi in due squadre, si sono affrontati in una partitella a campo ridotto sotto gli occhi di mister Andreoletti e del suo secondo Correale. I portieri hanno lavorato con Stefano Prato.

Sono rimasti a riposo per sottoporsi alle cure previste in seguito ai relativi infortuni Gerace e Lodovici. Da monitorare le condizioni di Ponzio. Sabato a Derthona non sarà sicuramente disponibile Bregliano che a Caronno ha rimediato un cartellino rosso per somma di ammonizioni. Rientrerà invece dalla squalifica Pici.

Il programma della settimana fino a venerdì prevede una sessione giornaliera di allenamento mattutina. La partenza per Tortona è fissata per sabato mattina.