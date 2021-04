La Pro Loco Pontedassio al fianco del Telefono Azzurro con la vendita delle Kalanchoe

Pontedassio. La Pro Loco Pontedassio scende anche oggi in piazza per fare un gesto di solidarietà nei confronti del Telefono Azzurro, in occasione dell’iniziativa nazionale di sensibilizzazione e raccolta fondi denominata “Fiori d’azzurro”.

La Pro Loco ha infatti dato la sua disponibilità per la vendita di composizioni fiorite di Kalanchoe, il cui intero ricavato andrà a Telefono Azzurro.

La distribuzione dei fiori verrà effettuata presso la sede della Pro Loco, oggi, domenica 25 aprile, dalle 9 alle 13. Chi volesse dare il proprio contributo può prenotarsi al numero 371 3733942.