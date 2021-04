San Bartolomeo al Mare. Anche San Bartolomeo al Mare ha ricordato la Festa di Liberazione e il 25 Aprile. In rappresentanza dell’Amministrazione comunale, il consigliere Giovanni Barreca e gli assessori Maria Elena Ardoino e Alessandra Gamalero, insieme al comandante della polizia locale Marco Luffarelli, alla presidente della sezione ANPI “Fischia il vento” Alixia Patri, al rappresentante della sezione ANPI Golfo dianese Massimo De Vecchi (che ha donato alla nostra amministrazione una copia del libro L’ANPI di Memorie 75° anniversario), al rappresentante della sezione ANPI Valle Steria Paolo Steria.

Sono state deposte corone di alloro ai piedi della lapide in via Roma e al Monumento ai Caduti nel giardino antistante il Palazzo Comunale, sono stati portati mazzi di fiori a Molino del Fico e in via Asilo, per ricordare il sacrificio e la lotta di migliaia di giovani per la Libertà.