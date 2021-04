Isolabona piange Andrea Corna, morto a 59 anni

Isolabona. E’ lutto nel piccolo borgo della val Nervia per la morte improvvisa, avvenuta ieri, di Andrea Corna, 59 anni. Conosciuto e amato da tutti, non solo a Isolabona, Andrea lavorava in campagna e poi aiutava gli amici in tutti i modi possibili. In paese lo ricordano come un uomo sempre allegro, buono, gentile, che amava i bambini e gli animali, oltre ad avere una grande passione per il ballo.

Ieri la tragedia. L’uomo è stato trovato a terra, nella via principale del paese, la “Bunda”. Ancora non è chiaro se sia caduto per un malore e abbia sbattuto la testa, o se si sia inciampato accidentalmente. Un abitante lo ha rianimato per una ventina di minuti in attesa dell’ambulanza e del personale sanitario del 118. Una volta preso in carico dai paramedici, l’uomo è stato rianimato ancora A Camporosso sembrava essersi ripreso, poi, una volta giunto a Bordighera (sempre sull’ambulanza) è andato nuovamente in arresto cardiaco. E’ morto non appena arrivato a Sanremo.

Al Bar Piombo di Isolabona si raccolgono fondi per organizzare i funerali del 59enne.