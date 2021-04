Ironizzare sulla pandemia “Nonostante tutto”, il brano di debutto del cantautore ventimigliese Albe

Ventimiglia. “Nonostante tutto“, è questo il titolo del brano di debutto del cantautore Albe, nome d’arte di Alberto Incarbona, 33enne ventimigliese, già voce dei Blessed Rebels.

La canzone nasce da un’idea di Alberto, diventata poi concreta grazie alla collaborazione con il RockNote Creative Lab, studio di registrazione della città di confine, il cui gruppo di lavoro è composto da Luigi (Zini) Bonadonna, Fabio (Jack T. B.) Bellante, Matteo Tacchi, Thomas Perry e Macho De La Isla: «Si tratta di un brano attuale che ironizza sul delirio di massa nel quale siamo immersi da poco tempo a questa parte – racconta il cantautore – . Gioco in modo leggero con le parole chiave di questo periodo storico, cercando di trasmettere un velo di speranza nonostante la situazione».

Presentata alle ultime selezioni di Area Sanremo, la canzone non è riuscita ad accedere al 71° Festival di Sanremo, ma il cantautore ha deciso di pubblicarla comunque, per regalare un momento di leggerezza a chiunque la ascolti: «Nonostante sia stata scartata, ho deciso di non buttarla via, ma di promuoverla a livello di zona», afferma Albe.

Il brano “Nonostante tutto” è stato pubblicato il 16 aprile su YouTube :