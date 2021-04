Genova. In Liguria prende il via il video contest “Lo Sport è Vita!“. Il progetto Stelle nello Sport, giunto alla 22° edizione, promuove la cultura e i valori dello sport e, da sempre, è vicino alle associazioni liguri. Oggi più che mai! Perché sono proprio le associazioni, i loro dirigenti, tecnici e atleti i grandi “motori” dello sport.

«Abbiamo scelto questo momento per lanciare l’edizione 2021 del nostro video contest il cui titolo è “Lo Sport è Vita!“. E’ il nostro modo per ricordare, a tutti i livelli, quando sia fondamentale un pieno ritorno alla pratica sportiva per la salute psico-fisica di tutti noi!

Abbiamo scelto per la video copertina la colonna sonora “Run boy run” di Woodkid e non a caso. Attorno a “Corri ragazzo corri” si è sviluppato lo storytelling di questa clip emozionante in cui abbiamo condensato non solo tanti momenti del nostro progetto, ma soprattutto tante emozioni che lo sport sa regalare e tanti momenti di sport vissuti nella nostra Liguria.

“Correre è una vittoria“. Tornare a fare sport è la nostra vittoria. Per tutti. Sempre nel rispetto delle regole, che lo sport da sempre ci insegna a rispettare, ma con l’impegno di tutti a far sì che si possa tornare a fare sport per la nostra salute, per il nostro benessere, per la nostra … vita!» – spiega Stelle nello Sport.

Dopo il grandissimo successo dello scorso anno sul tema “Lo Sport ai tempi del coronavirus”, con la partecipazione di 122 associazioni e oltre 400.000 visualizzazioni dei video in gara, siamo pronti a ripartire. Ancora una volta sarà una vetrina straordinaria per tantissime società sportive liguri.

ECCO COME INVIARE IL PROPRIO VIDEO

Ogni associazione sportiva potrà realizzare e inviare un proprio video (uno solo) sul tema “Lo Sport è Vita!” con wetransfer alla mail info@stellenellosport.com o tramite Whatsapp al numero 3929591172.

COME SI VOTA?

I video verranno subito caricati a partire dal 15 maggio sulla apposita Playlist sulla pagina Facebook di Stelle nello Sport. Si potrà così votare con il proprio “like” dal 15 maggio al 15 giugno (ore 12). Il “Mi Piace” va messo sul video. Quindi prima va aperto il video e poi va messo il “Like”.

SUPER PREMI PER IL PODIO DEI 3 VIDEO PIU’ VOTATI

Alla società il cui video avrà riscosso il maggior numero di “Mi Piace” saranno omaggiati un buono di euro 250 fornito da All Sport Genova per materiali sportivi, coppe e medaglie e un buono di euro 250 fornito da Genovarent per noleggi pullman con e senza autista. Analogamente alla seconda classificata andranno 150+150 euro di bonus e alla terza classificata 100+100 euro di bonus.