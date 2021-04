In Israele una piazza dedicata alla città dei Fiori a 101 anni dalla conferenza di Sanremo

Sanremo. A 101 anni dal 25 aprile 1920, quando al Castello Devachan, nella città dei Fiori, stava per chiudersi la conferenza di Sanremo, Netanya, località turistica a nord di Tel Aviv, in Israele, ha dedicato una piazza alla città dei Fiori.

E’ ritenuto fondamentale, infatti, per la nascita del futuro stato di Israele, l’incontro internazionale del Consiglio supremo di guerra alleato, nell’ambito del quale si determinarono i mandati che le nazioni aderenti avrebbero assunto nei confronti dei territori derivanti dalla spartizione dell’Impero ottomano nel Vicino Oriente. Al vertice parteciparono i rappresentanti delle quattro nazioni vincitrici della prima guerra mondiale: il primo ministro britannico David Lloyd George, il primo ministro francese Alexandre Millerand, il presidente del Consiglio italiano Francesco Nitti e l’ambasciatore giapponese Keishirō Matsui.

C0sì ieri, alle 18.30, si è svolta la cerimonia di intitolazione della piazza alla presenza del sindaco di Netanya, Miriam Feirberg Ikar e dell’Ambasciatore italiano in Israele, Gianluigi Benedetti. Mentre mercoledì 28 aprile, l’ambasciatore di Israele in Italia, Dror Eydar, sarà al castello Devachan di Sanremo, per il centenario della “Conferenza di Sanremo”. L’evento si sarebbe dovuto svolgere lo scorso anno, in occasione del centenario, ma è saltato a causa della pandemia.

Mercoledì verrà anche scoperta la targa realizzata a memoria di quell’incontro che rappresenta una pagina memorabile nella storia delle relazioni internazionali.