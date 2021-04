Imperia, un riconoscimento al presidente dei Reds Rugby Team Giovanni Lisco

Imperia. Lunedi 26 aprile si sono svolte le elezioni del Comitato Ligure FIR nella sala del CONI a Genova. Alla fine dello spoglio delle schede sono stati nominati i nuovi consiglieri regionali Lucchina, Barabino, Migliorini, Paradiso nonché il nuovo presidente del Comitato Enrico Mantovani.

Prima delle votazioni il presidente uscente Oscar Tabor ha ricevuto attestato di benemerenza da parte della FIR consegnato dai presenti vice presidente FIR Antonio Luisi e consigliere nazionale Vittorio Musso. Nel chiudere il suo mandato Tabor ha conferito riconoscimenti a chi in questi anni ha dato un supporto al Comitato: Carlo Ricci suo stimato vicepresidente ed al presidente dei REDS Rugby Team Giovanni Lisco (Nonno Gio). Riconoscimento che giunge tanto inaspettato quanto gratificante per l’attività svolta nei due mandati consecutivi presso il Comitato Ligure.

«Non aspettavo nulla, né mi sarei immaginato di essere chiamato, ringrazio chi con me ha collaborato in questi anni e con cui ho instaurato rapporti d’amicizia. Auguro al nuovo direttivo Ligure un buon lavoro in un momento in cui il rugby ha bisogno di ripartire con una marcia in più» – con queste parole, Giovanni Lisco, ricorda anche che – «la società REDS Rugby, come tutto il mondo sportivo, attraversa una stagione anomala e nonostante le attività collaterali siano state bloccate da normative sanitarie, essa porta in campo nuove leve sia tra i più piccoli (ma tanto grandi nella loro volontà di gioco) sia tra i più grandi del “Rugby a 7”, a testimonianza della voglia di gioco e di impegno della società REDS nel mondo rugbistico».

Nonno Giò sta pensando, lavorando ad un’estate ricca di divertimento per i piccoli e grandi REDS! Per info su www.redsrugbyteam.it – FB –Instagram!