Imperia, tassa sulle insegne +500%. PD: «Ennesimo macroscopico errore»

Imperia. «Dopo aver assistito il mese scorso all’invio di oltre quattromila solleciti di pagamento Tari relativi alle annualità 2016 e 2017 di cui, purtroppo, diverse centinaia a contribuenti che hanno già pagato quanto ora di nuovo richiesto, assistiamo in questi giorni ad un nuovo macroscopico errore da parte dell’attuale Ammnisitrazione». A dichiararlo è la sezione del capoluogo del Partito Democratico.

«Sono molti infatti gli imprenditori colpiti dai pesantissimi aumenti disposti dal Comune di Imperia per l’imposta sulle pubblicità, le pubbliche affissioni e le tende dei pubblici esercizi, che in alcuni casi raggiungono e perfino superano il 500%.

Come per la Tari anche in questo caso l’amministrazione comunale ha ammesso un malfunzionamento per i disagi causati e gli errori macroscopici tanto da anticipare la sospensione dei pagamenti e poi la revisione delle cartelle. Come Partito Democratico interroghiamo l’amministrazione comunale chiedendole di fornire delle risposte celeri e chiare alla cittadinanza auspicando che errori simili, soprattutto alla luce della difficile congiuntura economica dovuta alla pandemia non si verifichino più».