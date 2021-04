Imperia, sta stretto nella casa di accoglienza: giovane migrante dà in escandescenze

Imperia. Intervento congiunto di carabinieri e polizia nella serata di oggi in via Matteotti a Imperia nei pressi del Caffè Vittoria: le forze dell’ordine sono intervenute per riportare alla calma un giovane ospite di una struttura di accoglienza per migranti.

Uno di loro ha cominciato a lamentarsi del sovraffollamento del centro fino a dare in escandescenze.

Per riportarlo alla calma sono quindi intervenuti carabinieri e polizia e il giovane è stato accompagnato al pronto soccorso di Imperia da un’ambulanza della Croce Bianca per accertamenti.