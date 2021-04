Imperia. Disavventura a lieto fine per un capriolo, rimasto incastrato stamane in una ringhiera di Capo Berta, sulla statale Aurelia, tra Imperia e Diano Marina. L’animale è stato visto in difficoltà da un passante, che ha allertato il 112. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del comando centrale, che lo hanno liberato per affidarlo alle cure dei veterinari dell’Asl1 Imperiese.

Non è ancora chiaro il motivo per cui il capriolo si sia spinto così vicino al mare. Forse si è perso ed essendo smarrito ha cercato di raggiungere la strada passando attraverso la ringhiera, ma è rimasto incastrato con una parte del corpo.