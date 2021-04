Imperia. Riviera Trasporti cerca personale. La ditta ha infatti indetto una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria cui attingere per l’eventuale assunzione di personale con profilo professionale di “Collaboratore di esercizio” PAR. 129 – Area Professionale 3ª del vigente CCNL Autoferrotranvieri per attività di pulizia e rifornimento autobus e all’occorrenza guida autobus con mansioni di supporto all’esercizio.

Il contratto di assunzione potrà essere a tempo determinato o indeterminato, part time o full time, con patto di prova. La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere inviata entro le 12 del giorno 3 maggio.

Ecco il bando di concorso della Riviera Trasporti: http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_liguria/_societa___riviera_trasporti_SPA/050_ban_con/2021/0000_Documenti_1617294938216/

Le indizioni per partecipare alla selezione: Riviera Trasporti avviso pubblico

Ecco la domanda di ammissione