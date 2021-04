Imperia, ristoratore contro la De. Vizia: «Io multato per una leggerezza in un momento del genere, ma non pagherò»

Imperia. Un verbale di 200 euro di multa per aver mischiato la quota indifferenziata di spazzatura con l’organico. Capita a un ristoratore di Imperia, Sergio Orlando, titolare della pizzeria Antica Taverna di Porto Maurizio, che però, non ci sta.

La polizia locale ha, infatti, recapitato a Orlando un verbale di 200 euro su segnalazione dell’azienda che ha in appalto il servizio di Igiene urbana del comune capoluogo.

«Si trattava solo di qualche tovaglietta (L’Antica Taverna a pranzo fornisce il servizio mensa ndr) -spiega Orlando – che era stata appoggiata sulla quota di organico ma non mischiata. Non mi pare una colpa così grave, in un tale momento di difficoltà per la categoria tanto più che la De. Vizia. non sono i precisi del mondo e non sempre il ritiro avviene in modo impeccabile, tanto che spesso vengono fatte delle segnalazioni».