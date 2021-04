Imperia. Da oggi si può tornare a prendere un caffè al banco del bar, pranzare o cenare nelle attività di ristorazione, ma solo nei tavolini all’esterno.

Si dovrà, però, lasciare il locale prima delle 22, perché resta attiva la limitazione alle uscite serali fino alle 5 di mattina.

Enrico Calvi, presidente provinciale della Fipe Confcommercio spiega le regole: «Da oggi si può consumare all’esterno seduti al dehors con l’uso della mascherina e serviti. Il passaggio nel locale è possibile però, solo per accedere ai bagni. E possibile il consumo al banco ma in modalità sempre take away, in materiale monouso e consumando non nelle adiacenze del locale. L’attività è fino alle 18 nei bar e fino alle 22 per chi che fa anche ristorazione. La chiusura dei locali è, comunque, alle 22. La ristorazione è aperta a pranzo e cena per chi vuole tenere aperto, ma, appunto, fino alle 22».

«Si riparte con uno spirito sicuramente positivo – dice Marco Zappatore del Bar Relax Cafè di via Bonfante – il problema più grande lo hanno i tanti colleghi che non dispongono di dehors. C’è poca gente stamattina e molti si devono ancora abituare alle nuove modalità, molti si fermano ancora sulla soglia. Sicuramente si sente la mancanza dei turisti, in particolare i francesi che in questo periodo erano già numerosi».

