Imperia piange la morte a soli 32 anni dell’educatrice Danila D’Agostino

Imperia. Sgomento nel capoluogo per la morte, a soli 32 anni, di Danila D’Agostino. Numerose le testimonianze sulla sua pagina Facebook da parte delle persone che l’hanno conosciuta e apprezzata nella sua pur breve vita e nella sua attività di educatrice.

Tata Danila, come era, appunto conosciuta in città lascia il papà Gabriele,per anni capo dei commessi in Comune, la mamma Laura, la sorella Deborah con Mark, il compagno Luca e l’affezionata Dasy.

Il funerale si svolgerà domani, lunedì 26 marzo alle ore 15.30, nella Cattedrale di San Maurizio a Porto.