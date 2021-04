Imperia, minaccia di morte dirigenti Rt in un video su YouTube: indagini in corso

Imperia. «Io lo dico testualmente in questo video, gliel’ho detto chiaro: io vi faccio saltare in aria, vi sparo alla testa. Anzi, in questi giorni andrò a Ventimiglia, a Camporosso, a prendere questo testa di c…o, che oltretutto è il fratello di un consigliere comunale, quindi sono fascisti di m…a, perché si sa che di là c’è Scullino, quindi sono fascisti di m…a, Forza Italia».

Sono vere e proprie minacce di morte ai dirigenti della Riviera Trasporti quelle proferite da Fabio Bonavera (questo il nome dell’utente YouTube) in un video di 2 minuti e 47 secondi pubblicato sul noto canale social. A far scattare la rabbia dell’uomo, una multa ricevuta nei giorni scorsi inerente una presunta irregolarità avvenuta nel 2019.

«Se vedete questo video e siete di Imperia volevo dirvi di fare molta attenzione alla Riviera Trasporti, zone di Ventimiglia, Camporosso, Sanremo – dice Bonavera – Fate attenzione perché hanno un brutto vizietto: stanno arrivando delle multe di 200 euro con scritto che la persona non ha esibito il biglietto. Il problema invece è molto diverso: a me è arrivata una multa del 2019, quando a lavoravo a Camporosso e prendevo tutte le mattine il pullman da Imperia per recarmi a Sanremo e poi cambiavo per Camporosso. Io regolarmente avevo regolarmente abbonamenti da 11 mesi, pagati a botte di 50 euro (ma è giusto avere abbonamento o pagare il biglietto). Una mattina l’ho lasciato a casa, gliel’ho detto (al controllore, ndr), poi la mattina dopo passando a Sanremo gliel’ho fatto vedere. Bene, io ora mi sono visto pervenire una multa… senza il motivo, il verbale niente, con scritto che io mi rifiutavo di esibire il biglietto al controllore. Ma se ho 11 mesi di ricevute degli abbonamenti, menomale che le ho tenute tutte».

«Rt ti troverai delle sorprese… – conclude l’uomo – Ma delle sorpresine, non ai dipendenti ma ai dirigenti, che cari miei, sono ca..i tuoi. Aspettatela».

L’azienda di trasporto pubblico locale ha presentato denuncia. Sul caso sono in corso indagini da parte della Digos di Imperia.