Imperia. Il giovane chef Matteo Giannattasio ha aperto il suo caratteristico locale, “Non solo vino“, alla Foce di Porto Maurizio lo scorso inverno, in piena seconda ondata, potendo lavorare, come lui stesso testimonia, solo 53 giorni su 181 a causa della pandemia.

Domani la Liguria torna in zona gialla e riaprono i ristoranti (all’aperto) ma con quali prospettive per chi non dispone di spazi esterni? «Come facciamo? Noi rimaniamo chiusi molto semplice. Non abbiamo la possibilità di mettere il dehors perché questa è una strada di passaggio veicolare e, quindi, non c’è lo spazio fisico di fronte. Ci sono i garage, la passeggiata è troppo lontana e quindi non non abbiamo la possibilità di mettere un dehors. Siamo cornuti e mazziati due volte perché già non potendo avere il dehors in tempi normali è un problema, soprattutto d’estate, non poterlo avere adesso e non poter aprire all’interno come potevamo fare 45 giorni fa con la zona gialla e una doppia fregatura», spiega Matteo.

Foto 3 di 3





Quindi cosa chiedete? «Chiediamo di farci riaprire, di aumentare le distanze, che ce la facciano aumentare tra i tavoli non è un problema perdere qualche posto, però che ci facciano riaprire, ci facciano lavorare perché comunque l’incasso non c’è, ma ci sono le bollette, arrivano gli affitti, si pagano le tasse e si pagano e nessuno le sospende. Io per darvi un dato molto semplice in 181 giorni ho lavorato 53 giorni. Non si riesce a mantenere un’azienda così».

«Ho fatto una richiesta in modo informale in Comune per poter mettere i tavoli sulla strada ma lo spazio non c’è e quindi io potrei mettere al massimo uno o due tavolini, vorrebbe dire 4 coperti è impossibile. Anche anche per il cliente come fa mangiare con con un con una macchina che passa a 30 centimetri», conclude Matteo Giannatasio.

(Foto e video Christian Flammia)