Imperia, la Compagnia di via Carducci piange la morte di Assunta Pastore

Imperia. «Un’altra colonna portante della Compagnia ci ha lasciato, ci uniamo al dolore dei familiari di Assunta Pastore, il funerale sarà celebrato in Concattedrale di San Maurizio, giovedi alle ore 15, ciao Assunta».

Lo scrivono i volontari della Compagnia di via Carducci sulla pagina Facebook dell’associazione. Il sodalizio portorino, tra le varie iniziative, allestisce ogni anno una delle Infiorate più note del Ponente ligure.

La ricordano anche gli attori del Fondo Daniele Leone come sarta per le rappresentazioni teatrali messe in scena dal sodalizio per beneficenza.