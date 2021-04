Imperia, il vicesindaco Fossati: «Avanti col progetto delle ex Ferriere, Piano delle antenne e rigenerazione urbana»

Imperia. Il vicesindaco di Imperia Giuseppe Fossati, ospite dello spazio dedicato alle videointerviste, parla del progetto delle ex Ferriere, del Piano dedicato alla dislocazione sul territorio comunale delle antenne e del recupero di un immobile fatiscente nel centro di Castelvecchio lungo la Statale 28.

Una parte dell’intervista è dedicata all’organizzazione degli uffici Urbanistica e Edilizia privata (le deleghe del vicesindaco) settori in sofferenza a causa della diminuzione del personale (diversi impiegati sono stati collocati a riposo per raggiunti limiti di età) che sono al centro di lamentele da parte di cittadini e professionisti a causa di ritardi nell’evasione delle pratiche dovuti anche alle difficoltà legate all’emergenza Covid.

A tal proposito Fossati annuncia l’intenzione dell’amministrazione di potenziare il settore attraverso l’indizione di un bando a un professionista esterno a causa, appunto delle difficoltà di provvedere con nuove assunzioni. Inoltre è in programma l’informatizzazione dell’intero settore in modo da agevolare in futuro la consultazione delle pratiche.