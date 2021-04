Imperia, il Comune non fa cassa: quasi deserta l’asta per la vendita degli immobili

Imperia. E’ andata, praticamente deserta l’asta per la vendita degli immobili comunali.

Erano stati posti in vendita, non senza polemiche da parte dei titolari delle attività, diversi locali, tra i quali il bar Agostino, l’agenzia Sagittario di piazza Dante e altri immobili in piazza Calvi a Oneglia e in piazza Serra a Porto Maurizio.

Sono stati venduti, invece, 12 posti auto in via Vallone dei Pozzi (per un valore di 87mila euro) e un terreno di 362 metri quadrati in via Artallo per 11mila euro.

È stata prorogata al 20 maggio, invece, la scadenza del bando che riguarda la vendita della sede dell‘Isah valutata 1milione e 200mila euro.