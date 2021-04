Imperia, “Dal mare alle Alpi-Fight for beers”: la Blu di Mare-Circolo Parasio si aggiudica la vittoria

Imperia. Grande successo per la prima edizione della manifestazione organizzata dalla Blu di Mare-Circolo Parasio Asd sotto l’egida dell’ente di promozione sportiva Csain. Ad aggiudicarsi la vittoria finale è il team organizzatore ovvero la Blu di Mare-Circolo Parasio, secondo posto per la Softbike Crew Asd e completa il podio la GS Ponente.

«Il percorso è piaciuto a tutti i partecipanti, mettendo a dura prova coloro i quali hanno optato per il percorso lungo ripagati però da una giornata primaverile che ha permesso di saltare in vetta fino ai 1540 del colle della Melosa in condizioni meteo a dir poco perfette, gustandosi poi l’abbondante rifornimento messo a disposizione dal Rifugio Allavena.

Tutti i partecipanti hanno potuto ritirare il premio finale presso il Parco Urbano Caffe’: ovvero una bella birra fresca! Questo evento fa parte di un circuito di manifestazioni sportive ciclistiche non competitive organizzate dalle società dello Csain e consultabili sul sito www.liguriaciclismo.it. Il fine è quello di riunire e far divertire i ciclisti che non hanno pretese agonistiche, che preferiscono vivere la bici in modo divertente e conviviale senza l’esasperazione delle gare e senza creare impaccio agli altri utenti della strada.

Un grazie alle due attività che ci hanno dato una mano nel realizzare la manifestazione e a tutti i ciclisti che hanno partecipato. Prossima data il 23 maggio con la Faudo Gravel, manifestazione di ciclismo fuoristrada che toccherà le strade bianche del nostro entroterra» – fanno sapere gli organizzatori.