Imperia. Riunione nella mattinata di oggi coordinata dal prefetto Alberto Intini in vista della riapertura in presenza a partire dal 70 per cento delle scuole superiori anche della nostra provincia da lunedì prossimo.

Hanno partecipato in modalità telematica i sindaci o loro delegati dei principali comuni, il provveditore Luca Lenti i vertici di Riviera Trasporti, rappresentanti di Trenitalia, dirigenti scolastici e Forze dell’ordine.

Foto 4 di 4







Riviera Trasporti ha garantito la stessa disponibilità della flotta di autobus messi sulla strada lo scorso ottobre, circa una trentina, con la possibilità, in caso di bisogno, di un potenziamento fino a ulteriori 10 pullman. Ciascun istituto adotterà differenti sistemi di ingresso. Prevista la presenza in classe fino al 75 per cento.

Riepilogando le attività didattiche in classe continueranno sempre in presenza per nidi, materne, elementari e medie. Per quanto riguarda le Università: le attività didattiche e curriculari saranno svolte prioritariamente in presenza. Scuole superiori: dal 26 aprile fino alla conclusione dell’anno scolastico attività didattica in presenza nelle superiori garantita almeno per: il 70% e fino al 100% degli studenti in zona gialla e arancione.