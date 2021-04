Imperia. Una donna anziana è finita in una fascia mentre a bordo della propria utilitaria mentre si stava immettendo sulla strada di campagna che collega Moltedo con Caramagna da una proprietà laterale lungo una rampa in discesa.

Forse per un malore, o per una manovra sbagliata, la donna ha, evidentemente, perso il controllo del proprio autoveicolo precipitando nella scarpata sottostante.

Foto 5 di 6











In un primo tempo le sue condizioni sono sembrate abbastanza serie, tanto da allertare anche l’elisoccorso Grifo 1 dalla base di Albenga. La donna è stata soccorsa da un equipaggio della Croce Bianca di Imperia e dall’automedica del 118 . L’anziana è stata ricoverata, poi, in codice giallo di media gravita all’ospedale di Imperia.

I Vigili del fuoco hanno provveduto, invece, a liberare la donna dall’abitacolo. Si è reso necessario anche l’utilizzo dell’autogru dei pompieri per recuperare l’auto.

Sul posto per i rilievi dell’incidente e per regolare il traffico che è stato fermato all’altezza del bivio con Montegrazie per permettere i soccorsi, sono intervenuti i carabinieri.