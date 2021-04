Imperia. Cerimonia di commemorazione del 76° anniversario della Liberazione in piazza della Vittoria a Imperia stamattina alla presenza del sindaco Scajola e delle autorità civili e militari cittadine.

«Pur con le limitazioni dovute all’emergenza sanitaria non abbiamo voluto rinunciare alla ricorrenza del 25 Aprile che ha per tutta la nostra città e la nostra provincia un valore particolarmente alto. Abbiamo scelto di svolgere una manifestazione molto contenuta ma non per questo meno significativa. Non vogliamo, non dobbiamo dimenticare mai. Dobbiamo invece ricordare sempre il sacrificio di migliaia di italiani, di tanti nostri concittadini, tanti della provincia di Imperia, che hanno combattuto e dato la vita per la libertà, ha detto il sindaco Scajola.

«Ci auguriamo che tutti – ha concluso l’ex ministro – con lo stesso spirito, si possa presto tornare cancellando ciascuno di noi tutto ciò che ha segnato il dramma della pandemia che ha spezzato la vita di tanti nostri cari e ha inflitto pesanti conseguenze economiche a tanti lavoratori, esercenti, commercianti, piccoli e grandi imprenditori – ha concluso il sindaco e penso in particolare ai giovani e alle donne, i più colpiti sempre nei momenti più drammatici e più difficili».

Sono risuonate le note del Silenzio e dell’Inno di Mameli, prima di un canto spontaneo di Bella Ciao e di Fischia il Vento.

(foto e video Christian Flammia)