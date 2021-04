Imperia, alla Clinica Sant’Anna lunedì 26 si inaugura il nuovo terzo piano

Imperia. Per festeggiare l’apertura del 3° piano completamente rinnovato, la Clinica Sant’Anna ha organizzato un evento di inaugurazione per domani, lunedì 26 aprile alle ore 15.30, aperto in collegamento streaming con i parenti e con tutti coloro che vorranno aderire, per mostrare come sono stati ottimizzati i nuovi spazi.

Per gli ospiti del terzo piano, è previsto un momento musicale in compagnia di Angelo che allieterà il loro pomeriggio con delle belle canzoni, ed una merenda finale alla quale sono stati invitati medici e infermieri di piano. Per tutti coloro che non potranno collegarsi in diretta streaming il giorno stesso, sarà successivamente possibile visualizzare il video dell’evento direttamente sulla pagina del sito della Casa di Cura Sant’Anna www.santannaimperia.it

«Per migliorare la vivibilità e l’accoglienza della struttura – spiegano alla direzione della Clinica – Casa di Cura Sant’Anna ha ampliato e rinnovato completamente gli spazi comuni e di vita del terzo piano, specificatamente dedicato alla RSA di Mantenimento e alla Residenza Protetta per Anziani. La ristrutturazione è stata organizzata in due fasi. Si è scelto di dare priorità alla parte del piano occupata dalle camere, andando a ricollocare in prossimità delle stesse una serie di servizi per l’assistenza socio sanitaria degli ospiti, tra cui un nuovo bagno assistito, il deposito pulito e il locale controllo. A seguito della ristrutturazione, l’ala di degenza è ora composta da tutte stanze doppie ed una nuova stanza singola rinnovate, tutte dotate di bagno privato, per un totale di 31 posti letto. Nella zona centrale del piano, sono stati completamente ristrutturati l’ambulatorio medico e l’infermeria ed è stato creato un nuovo bagno per il personale».

«Nonostante le difficoltà di questo periodo, la Casa di Cura Sant’Anna ha continuato ad investire nel miglioramento ed ammodernamento della struttura, per assicurare ai propri ospiti un livello di comfort e di cura adeguati, al fine di rispondere a tutte loro esigenze e al loro benessere. Per consentire gli incontri tra gli ospiti ed i propri parenti, garantendo il corretto distanziamento sociale ed assicurando la totale sicurezza e privacy, la Sant’Anna ha realizzato al piano terra due salette divise da una parete finestra in plexiglass, permettendo agli ospiti e ai loro parenti di vedersi e parlare attraverso un interfono. Le salette vengono accuratamente sanificate ed igienizzate dopo ogni visita», concludono dalla direzione.