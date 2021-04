Imperia. Ci si è messo anche il vento, oltre che il clima non proprio primaverile, a funestare il primo giorno di riapertura per bar e ristoranti. Si può servire solo ai tavoli all’aperto, fino alle 22, ma oggi, specialmente nell’estremo ponente bordigotto e ventimigliese, di clienti se ne sono visti ben pochi.

Lo stesso non si può dire di Sanremo ed Imperia, dove comunque le raffiche non hanno dato tregua a clientela e personale. Certamente i numeri non sono quelli tipici della stagione, anzi, sono molto risicati, anche a causa della Francia che ancora non apre. Gli esercenti intervistati sono tutti abbastanza speranzosi di poter continuare a lavorare, anche se alcuni non nascondono il timore per un nuovo lockdown.

Foto 5 di 7













Altro discorso è quello dei dehor. Molti Comuni stanno già permettendo di estendere l’utilizzo del suolo pubblico per chi, con molti posti all’interno, non può ancora usufruire al 100 per 100 dei propri spazi coperti.

Articolo realizzato con la collaborazione di Christian Flammia