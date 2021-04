Ventimiglia. Il Ventimiglia Basket, dopo 14 mesi, finalmente è tornato in campo «veramente in campo ci siamo già da un po, a gennaio col freddo ed in condizioni proibitive, eravamo già all’aperto a sudare e faticare per ritrovare la nostra normalità che questo “avversario invisibile” ci ha provato a portare via, ma noi e soprattutto i nostri ragazzi sono più forti e sono tornati con ancora più voglia e passione.

Rispettando tutti i dispositivi e le misure imposte, dal primo febbraio siamo tornati al Palaroya, in collaborazione con la gli amici della Ranabo abbiamo messo in campo 3 gruppi, under 16 e 15 maschile ed under 16 femminile per partecipare ai rispettivi campionati di categoria; sono poche partite ma sono il giusto premio per il coraggio, la responsabilità ed il sacrificio di volerci provare a tutti i costi. Perché con lo sport possiamo rinascere e dare una mano ai nostri ragazzi già privati di tutto.

Foto 5 di 5









Da giovedì a ieri abbiamo giocato 4 partite, due l’under 16 femminile con una vittoria ed una sconfitta, una vittoria dell’under 15 tra le mura di casa al palaroya e la sconfitta di misura a Cogoleto per l’under 16. Il presidente Gabriele Lubatti è carico, i coach Giovanni Faedda ed Emanuele Favari sempre in palestra pronti e a disposizione dei ragazzi, siamo fiduciosi per il futuro.

Anche il minibasket è ripartito nonostante i ritardi della federazione; sul nuovo playground della passeggiata mare aperto lo scorso anno grazie al bilancio partecipavo, coach Aldo e coach Gianni hanno ripreso con le annate 2010/11/12 e 13, i bambini sono felici e sorridenti, gli è mancata tanto la palla a spicchi, sabato 1 maggio ripartiremo anche con i più piccoli di 5 e 6 anni, abbiamo tanta voglia dentro e non vogliamo più fermarci».