Il ligure Antonio Micillo eletto nel Consiglio Nazionale del Coni

Genova. Nel Salone d’Onore del Coni, ieri si è svolta l’assemblea per il rinnovo delle cariche del Consiglio Coni per i delegati area Nord. Antonio Micillo, presidente Coni Liguria, ha ricevuto 19 voti contro i 10 assegnati al veneto Mariano Scotton. Un voto per Pier Giorgio Ottenga.

Micillo è il quarto dirigente ligure a entrare a far parte del Consiglio Nazionale del Coni. Dopo Stefano Mei (Presidente Fed. Ital. Atletica Leggera), membro di diritto in quanto presidente federale, la scorsa settimana c’è stata l’elezione di Davide Battistella (presidente Federazione Italiana Arrampicata Sportiva Italiana) in quota Discipline Sportive Associate e di Tiziano Pesce (Presidente Uisp) in quota Enti di Promozione.

A Micillo e a tutti i liguri all’interno del Consiglio Nazionale, giungono le congratulazioni dell’assessore regionale allo sport Simona Ferro.