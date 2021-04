Il capitano della nazionale italiana Luca Bigi scende in campo al fianco del Sanremo Rugby

Sanremo. Dopo un anno molto complesso per l’intera nazione, lo sport del rugby riparte dai suoi valori e propone un’attività completa e densa di stimoli senza mai dimenticare il rispetto delle regole. E’ proprio nei momenti più articolati che il rugby scende in campo con le sue migliori peculiarità, nello specifico grazie alla ormai storica collaborazione con le Zebre Rugby, anche una piccola ma ambiziosa realtà come il Sanremo Rugby, può contare sull’appoggio dei grandi del rugby.

«Ringraziamo di cuore lo staff delle Zebre e il capitano azzurro Luca Bigi, avvicinare i grandi campioni ai piccoli giocatori è un crocevia fondamentale per portare veramente il rugby nelle famiglie» – commentano dal club biancoazzurro – «la collaborazione con la franchigia federale è sempre stata attiva e ha visto numerosi punti di contatto, essere propositivi e dinamici è nelle corde di entrambe le realtà e ci sono tutte le intenzioni di proseguire all’unisono».

Promuovere il gioco del rugby attraverso creazioni di progetti in rete dal valore sportivo e sociale, contribuisce alla missione dichiarata del club matuziano: contribuire alla costruzione del cittadino del domani secondo i valori di sostegno, reciprocità, costanza e perseveranza, mediante l’applicazione sportiva.