I brani del sanremese Paolo Prevosto in televisione a “Mappe Criminali”

Sanremo. Novità discografiche per il sanremese Paolo Prevosto aka Simulakrum Lab, alcuni brani da lui composti saranno utilizzati nel programma televisivo “Mappe Criminali”, in onda su TV8 ogni martedì. Sei puntate di inchiesta sulle realtà criminali presenti nel nostro paese, condotto dal giornalista Daniele Piervincenzi.

Tra i brani utilizzati: “Wireframe II Reworked” con al synth Cody Carpenter e alla chitarra il milanese Gil Minoni, “Backfire” con al basso il sanremese Fulvio Gaslini, contenuti anche i brani “Ad Astra”, “Night Fight” e “Ablative”.

Prevosto ha recentemente pubblicato un singolo di genere synthwave outrun dal titolo “Norris”, un brano nostalgico che omaggia le colonne sonore dei film action che ci hanno divertito negli anni’80.

Inoltre nelle prossime settimane uscirà un album di artisti vari, in CD e vinile, un tributo a John Carpenter dal titolo “The Way Of Darkness”, in cui è contenuta la cover realizzata da Paolo Prevosto della colonna sonora del celebre film horror “Christine”.