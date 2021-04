Grand Prix de Monaco Historique, Werner spinge Alesi contro il muro e così Lyons vince

Monaco. Nella serie F, riservata alla F1 dal 1973 al 1976, del Grand Prix de Monaco Historique, evento organizzato dall’Automobile Club di Monaco, Werner spinge Alesi contro un muro e così Lyons vince.

Duello tra Jean Alesi, su una Ferrari 312 B3, una volta guidata da Niki Lauda, ​​e Marco Werner, alla guida di una Lotus 77, partito in pole position. Il francese è stato in testa alla prima curva, quella di Sainte Dévote, e nei successivi 15 giri (su 18), fino a quando non è stato spinto contro il muro dal rivale tedesco. È successo alla curva Anthony-Noghès, all’ingresso del rettilineo dei box. Werner è stato così penalizzato al 3° posto, tanto che si è rifiutato di salire sul podio.

Beneficiario dell’incidente è stato l’anglo-irlandese Michael Lyons, che è risultato essere il vincitore, davanti al giovane francese Julien Andlauer alla guida di un March 761 che portava il nome di Arturo Merzario. Le coppe sono state consegnate dal direttore di gara di ACM, Jacques Rossi.

(Foto da Automobile Club di Monaco)