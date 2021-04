Grand Prix de Monaco Historique, serie A: pole position per Patrick Blakeney-Edwards nelle qualifiche

Monaco. Si è alzato il sipario sul Grand Prix de Monaco Historique, evento che vede come protagoniste le monoposto che hanno fatto la storia delle corse. Da questa mattina sono andate in scena le sessioni di qualificazione di 25 minuti per ogni categoria.

Pole position per il pilota britannico Patrick Blakeney-Edwards nelle prove di qualificazione di serie A. Al volante di una Frazer Nash, costruita nel 1935 in ottime condizioni, ha segnato il miglior tempo in 2 minuti e 9 sec 87/1000, tre secondi davanti allo svizzero Christian Traber Talbot-Lago, che venerdì aveva fatto segnare il miglior tempo nelle prove libere.

Domenica, sulla seconda fila della griglia, prenderà il via il pilota austriaco Niklas Halusa, su una veneranda Bugatti 35B, con al suo fianco il britannico Ewen Sergison su Maserati 6CM.