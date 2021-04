Grand Prix de Monaco Historique, Lyons batte Hall

Monaco. Nella serie E del Grand Prix de Monaco Historique, evento organizzato dall’Automobile Club di Monaco, Lyons batte di sorpresa Hall.

È bastato un sorpasso al momento giusto, nella salita da Beau Rivage al Casinò, proprio all’inizio del primo giro, per Michael Lyons, alla guida di Surtees TS9 blu, per sorprendere Stuart Hall che era partito in pole con la McLaren M19. Una mossa decisiva che ha permesso a Lyons di vincere la gara.

La Brabham BT 37 di Jamie Constable si è invece piazzata al terzo posto davanti alla March 721 Eifelland David Shaw, guidata dal compianto Rolf Stommelen, che dopo uno scontro ha dovuto lasciare il suo quarto posto alla McLaren arancione di Roald Goethe.

(Foto da Automobile Club di Monaco)