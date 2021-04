Grand Prix de Monaco Historique, in serie B vince Guillermo Fierro-Eleta con la Maserati

Monaco. Nella serie B del Grand Prix de Monaco Historique, evento organizzato dall’Automobile Club di Monaco che vede come protagoniste le monoposto che hanno fatto la storia delle corse, vince Guillermo Fierro-Eleta.

Partito in pole position alla guida della Maserati 250 F, che ha corso al Gran Premio di Monaco F1 dal 1955 al 1959, ha reso omaggio a Maria Teresa de Filippis, ex pilota di questa vettura e prima donna a qualificarsi per un gran premio di F1. Il duello che tutti i fan si aspettavano contro la leggera Lotus 16 di Max Smith Hilliard non è mai avvenuto perché il pilota britannico ha mancato la partenza, permettendo così all’imprenditore spagnolo di prendere il comando della gara.

Dietro a Fierro-Eleta e a Smith Hilliard sul podio si è piazzato Alex Birkenstock con la Ferrari Dino 246, guidata nel 1960 dal campione del mondo americano Phil Hill. I piloti sono stati premiati da Michel Ferry, il vicepresidente dell’Automobile Club de Monaco (ACM).

(Foto da Automobile Club di Monaco )