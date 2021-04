Rocchetta Nervina. Mesto e partecipato addio nella chiesa di Santo Stefano a Rocchetta Nervina a Tina Boeri, la 80enne uccisa dal marito, Fulvio Sartori di 81 anni, all’alba di lunedì 19 aprile, nell’abitazione in cui i due anziani coniugi vivevano da anni, in via Umberto I.

Alla cerimonia, celebrata dal vescovo di Ventimiglia Sanremo monsignor Antonio Suetta, erano presenti il sindaco Claudio Basso, una rappresentanza dei carabinieri, dei militi della Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia e un nutrito gruppo di persone che, nel rispetto delle restrizioni Covid, ha voluto dare l’estremo saluto alla donna, benvoluta da tutti.

Monsignor Suetta, nella sua omelia, ha invocato il perdono dell’anziano uxoricida. «Tina è sempre venuta in questa chiesa parrocchiale, era cristiana e l’ultima volta è venuta insieme a chi l’ha uccisa. Non abbiamo gli elementi per giudicare e interpretare il gesto di quest’uomo e non è giusto fissare la vita di un uomo in un solo gesto. Siccome abbiamo imparato a conoscere Tina, che era una buona cristiana e probabilmente lo avrebbe perdonato, allora dobbiamo imparare ad usare la parola perdono anche per lui» – ha detto il vescovo, che ha espresso vicinanza e preghiera per la sorella e per i nipoti di Tina, ma anche per il marito.