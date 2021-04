Fotoreporter sanremese stroncato dal covid a 45 anni, scatta la raccolta fondi

Sanremo. «Un pensiero per chi resta, in ricordo di Stefano». E’ questa la finalità della raccolta fondi fatta sul popolare sito dedicato “gofundme” in favore di Noemi Melluzza: la vedova di Stefano Brugnola, il fotoreporter stroncato dal covid nei giorni scorsi, a soli 45 anni. La madre Luisa Parrella era morta prima di lui, sempre a causa del virus. La cifra che chi ha organizzato la raccolta si è prefisso di raccogliere è di 1000 euro, già superata a poche ore dall’inizio della beneficienza.

«Il nostro amico Stefano ha perso la sua lotta contro il Covid – si legge nell’appello su Gofundme – lasciando tra noi e nella sua famiglia un vuoto incolmabile. La speranza di non morire del tutto è legata alla nostra capacità di tenere in vita il suo ricordo, è parlare di lui e con Lui sempre…è ricordare e far vivere nella nostra memoria la Sua capacità di cogliere l’attimo della vita come faceva con il suo obiettivo fotografico per questo abbiamo pensato di sostenere la famiglia senza fiori ma con una donazione».