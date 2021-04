Imperia. Oltre 3.000 contatti (ed il numero è destinato a salire nei prossimi giorni) rappresentano un grande successo per l’evento inserito nella manifestazione la “Forza della Natura” dedicata a Libereso Guglielmi, che si è svolto ieri in diretta streaming.

L’incontro ha accompagnato il pubblico in un viaggio fra i migliori prodotti tipici del ponente ligure con la partecipazione straordinaria del giornalista e conduttore televisivo Patrizio Roversi. Dal Frantoio Sant’Agata di Oneglia della famiglia Mela, attrezzato per l’occasione a studio televisivo con il rispetto di tutte le normative di sicurezza, il

Segretario territoriale della Cna di Imperia, Luciano Vazzano, ha aperto una finestra sul mondo del cibo raccontando sapori, tradizioni e colori del Ponente ligure, dove i prodotti della terra e la capacità di trasformarli in deliziosi piatti, rappresenta l’identità di un territorio che corre lungo il mare e confina con regioni di grande tradizione gastronomica come la Francia e il Piemonte.

Foto 2 di 2



«Ogni preparazione – ha detto Vazzano – presenta una storia legata all’offerta dei prodotti locali, conosciuti in tutto il mondo, come l’oliva taggiasca, insieme alle curiosità insite nella selezione degli ingredienti e nelle preparazioni. Oggi più che mai stiamo riscoprendo, anche a causa della pandemia, tradizioni dimenticate».

Patrizio Roversi, brillante come sempre, ha dialogato con il conduttore su temi di grande attualità e riconducibili alla lezione di Libereso, come la cucina naturale e senza sprechi, di come le scelte migliori per la nostra salute sono anche le migliori per l’ambiente. E di come la pandemia ci ha costretti a rivedere il nostro rapporto con il cibo, che è prima di tutto un insieme di regole di buon senso per la salvaguardia delle risorse naturali e della biodiversità. Patrizio Roversi ha poi chiacchierato con gli artigiani locali scoprendo i migliori prodotti artigiani del Ponente ligure, che gli erano stati inviati in precedenza a casa. Con questi prodotti ha anche realizzato una ricetta tratta dal ricettario del Frantoio Sant’Agata di Oneglia. Al termine dell’incontro il Segretario CNA Vazzano, ringraziando tutti i partecipanti ed in particolare Patrizio Roversi per la competenza e simpatia, ha espresso la soddisfazione per aver offerto la possibilità a artigiani, che operano con passione e impegno in questo territorio, di farsi conoscere e apprezzare da un pubblico nuovo e che possa alimentare lo sviluppo di un turismo legato a prodotti e ricette, che raccontano sapori e tradizioni del Ponente ligure.