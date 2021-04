Estate INPSieme 2021, è possibile fare domanda entro il 13 aprile

Genova. Ancora per una settimana è possibile fare domanda alle 37.450 borse di studio estive per i figli dei dipendenti pubblici: la Guida Facile al Bando è disponibile su https://www.salescuolaviaggi.com/guida-facile-inpsieme/.

*Per coloro i quali avessero già partecipato al bando nel 2020 e fossero risultati già vincitori, l’indicazione è quella di attendere una successiva comunicazione nelle prossime 1-2 settimane, con la pubblicazione del catalogo a loro riservato.

Quest’anno, stante la pandemia in corso, sono previsti anche campi per studenti delle scuole superiori in Italia, ugualmente svolti in lingua straniera oppure dedicati a specializzazioni. Si chiamano “Vacanze Tematiche”. Ad esse possono partecipare sia i vincitori 2020, sia coloro i quali saranno vincitori nel 2021. Si consiglia di procedere ad una preiscrizione gratuita e senza impegno, in modo da garantirsi il posto in caso di vittoria. I link a seguire:

◾ Destinazioni Scuole Superiori (Italia ed Estero):

◾ Destinazioni scuole elementari e medie:

C’è ancora tempo fino alle 12 del 13 aprile 2021 per inserire la domanda direttamente nel sito dell’Inps. Le graduatorie verranno pubblicate da Inps entro il 30 aprile 2021. Se si risulterà essere il vincitore, bisognerà caricare la documentazione relativa al viaggio scelto entro il 17 maggio 2021.

Pertanto, si acceda al proprio profilo INPS ricordandosi di:

1) Avere il PIN Dispositivo

2) Avere l’ISEE aggiornata durante quest’anno 2021 (per velocizzare la procedura, è possibile aderire alla ISEE precompilata, oppure fare domanda ISEE e poi procedere alla domanda INPS)

3) Completare la domanda ricordandosi di confermare i passaggi di volta in volta. Si rammenta che per più fratelli è necessario presentare una domanda per ciascuno.

4) sarà poi consigliabile orientare la propria preferenza per la destinazione in modo da garantirsi il posto nel caso di vittoria.

Già da ora le destinazioni si trovano a questo link: https://www.salescuolaviaggi.com/estate-inpsieme Tutti gli studenti, figli di dipendenti pubblici possono partire per l’estero e l’Italia per un soggiorno estivo, senza pagare nulla in molti casi, con un costo quasi nullo negli altri casi, in relazione al proprio ISEE.

Per info chiamare subito al numero di telefono 0541 1741120 oppure inviare una mail specificando nome contatto telefonico a inpsieme@salescuolaviaggi.com.