Esame forense, Cassinelli: «Due prove orali, situazione transitoria come in guerra»

Genova. «Si svolgerà con due prove orali l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato». Lo dice in una nota il deputato Roberto Cassinelli di Forza Italia, relatore della norma alla Camera.

«Il decreto-legge, approvato oggi dalla Camera dei Deputati, si compone di 8 articoli per una disciplina transitoria provocata da un’emergenza pandemica che non permette prove in presenza. Per la prima prova orale è prevista una durata complessiva di un’ora dal momento della dettatura del quesito. La seconda prova orale è pubblica e deve durare fra i 45 e i 60 minuti per ciascun candidato. Si deve svolgere almeno 30 giorni dopo la prima prova orale. Nel corso della seconda prova orale il candidato è chiamato a discutere di brevi questioni relative a 5 materie scelte preventivamente dal candidato.

Solo durante l’ultima guerra mondiale si era percorsa la strada della disciplina transitoria. Tutti devono avere la possibilità di accedere alla professione, ma la selezione deve essere rigorosa. Ai 26mila dottori in legge che affronteranno l’esame un grande in bocca al lupo» – conclude Cassinelli.