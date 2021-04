Emendamento turismo, Tosi: «Accolto suggerimento del M5s per copertura assicurazione per stranieri»

Genova. «Bene che la maggioranza abbia accettato di inserire, non appena sarà dato il via libera al pass vaccinale, la nostra proposta di emendamento sul tema del turismo: ci soddisfa che almeno su alcuni temi la maggioranza sia stata capace di ascoltarci.

Come M5S, abbiamo infatti sollevato la questione dell’atteso pass vaccinale per gli spostamenti tra gli Stati e/o le regioni, ora che ci apprestiamo alle riaperture e si avvicina la stagione delle vacanze. Chi quest’estate sceglierà la nostra regione per trascorrere le ferie, avrà bisogno di tutele. Così come noi stessi, e nello specifico le nostre Asl, avranno bisogno di uno scudo per curare eventuali turisti stranieri qualora questi dovessero ammalarsi qui durante le ferie. L’emendamento promesso accoglie dunque il nostro suggerimento di prevedere per loro una copertura assicurativa, iter che contestualmente concorre a promuovere la Liguria come destinazione sicura perché mette i turisti al riparo da eventuali spese pesanti in caso di contagio in una delle nostre località turistiche». Lo dichiara il capogruppo regionale Fabio Tosi a margine dell’odierna discussione consiliare.

«I relativi investimenti per l’assicurazione sanitaria saranno però solo il primo passo per rilanciare la Liguria: mai come ora serve una promozione massiccia su tutti i canali comunicativi. Sia pensi quanto prima a una campagna pubblicitaria mirata ad attirare nella nostra regione più turisti possibili: per le nostre attività ricettive questa che viene deve essere l’estate della rinascita», conclude Tosi.