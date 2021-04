E’ in libreria “The Border Line”, opera prima del barman sanremese Marzio Garibaldi

Sanremo. «Il nostro protagonista, alle prese con disturbi causati dalla sua frenetica ed incostante vita. Si abbandona a se stesso, per perdersi e ritrovarsi successivamente». Commenta così la sua opera prima, “The Border Line”: Marzio Garibaldi, barman professionista trentenne sanremese, titolare di un loclae del centro matuziano, che sembra a suo agio anche nello scrivere, oltre che nel miscelare ottimi cocktail.

Una storia di vita – possibile se non reale – raccontata su piani spazio-temporali diversi, con ampio utilizzo dell’espediente narrativo del “flash back”. «Il protagonista – spiega Marzio – grazie all’aiuto di uno psicologo e del suo vecchio “Diario” cerca di risalir la corrente della propria psiche. Riuscirà a collegare tutti i ricordi per ritrovare se stesso?»

Sabato prossimo 24 aprile ci sarà il “firma copia” dell’opera presso la libreria Mondadori di via Roma. Sempre nelle Mondadori si potrà acquistare il volume ,oppure potete ordinarlo comodamente da casa col vostro smartphone o pc su: Mondadori Store, Amazon, La Feltrinelli, IBS, Libreria Universitaria, Hoepli e Libraccio

«Sperando che questo testo venga trattato come tale – aggiunge l’autore- e non come prolungamento di un ego personale. I personaggi sono tutti frutto di fantasia ispirati a fatti realmente o presumibilmente accaduti. Mentre i luoghi sono reali cosicché, anche voi in vacanza nelle mete toccate possiate “respirare”, l’aria del Protagonista».