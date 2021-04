Ventimiglia. Una giornata di pulizia delle spiagge è stata organizzata dall’associazione Conchiglia Blu, con il sostegno di BordiEventi, Gazebò, XXmigliainSup e Desco Secondino, domenica 25 aprile a Ventimiglia. L’appuntamento per i volontari che vorranno partecipare all’evento è alle 9 al Resentello, dove si potranno ritirare i sacchi, forniti dal Comune, per la plastica e rifiuti indifferenziati non pericolosi.

La pulizia spiagge riguarderà il tratto di spiaggia alla foce del Roia, compreso il primo tratto di fiume.

«Vogliamo fare una buona azione per l’ambiente e allo stesso tempo sensibilizzare la popolazione – dichiara il consigliere comunale Giuseppe Palmero – A fine pulizia, intorno alle 12, faremo la conta dei rifiuti raccolti. La Dock’s Lanterna si occuperà di ritirarli e riciclarli correttamente». Per tutti i volontari, al termine del lavoro, il Desco Secondino offrirà il pranzo presso il giardino del ristorante Marco Polo.

Nelle scorse tre giornate dedicate alla pulizia delle spiagge, sono stati raccolti 380 sacchi di rifiuti per circa 46 metri cubi di spazzatura: l’equivalente di 11 utilitarie messe in fila.